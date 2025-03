Velvetgossip.it - Ignazio Moser chiarisce i rumor sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez: “Stiamo tentando da anni”

, il noto personaggio televisivo e ciclista, ha recentemente affrontato le voci insistenti riguardanti una presuntadella moglie. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel marzo 2025, il 32enne ha chiarito la situazione, affermando che la sua paternità dovrà ancora attendere.ha spiegato che lui e la sua compagna stanno cercando di avere un bambino da, ma stanno affrontando delle difficoltà.SpeculazioniLe speculazionidi, 35, sono aumentate dopo che sono state notate alcune forme sospette durante eventi pubblici, come la recente sfilata di Laura Biagiotti durante la Milano Fashion Week. Inoltre, laha condiviso sui social media immagini che hanno alimentato ulteriormente i gossip, in particolare mentre promuoveva un modello della sua linea di abbigliamento sportivo, Hinnominate.