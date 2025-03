Velvetgossip.it - Ignazio Moser chiarisce i rumor sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez: “Facciamo fatica”

, noto personaggio televisivo e figlio del campione di ciclismo Francesco, ha recentemente chiarito le voci riguardanti una presuntadella moglie. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il 32enne ha affermato che la coppia sta cercando di avere un bambino da anni, ma si trova ad affrontare diverse difficoltà.Le dichiarazioni diDurante la conversazione,ha specificato: “La mia paternità dovrà ancora aspettare”. Le sue parole giungono in risposta ai numerosi commenti e speculazioni che si sono intensificati negli ultimi tempi, soprattutto in seguito all’apparizione diin alcune occasioni pubbliche. In particolare, la 35enne ha mostrato delle forme che hanno alimentato i sospetti di una possibile, spingendo i fan a chiedersi se la cicogna fosse in arrivo.