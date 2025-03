Velvetgossip.it - Ignazio Moser chiarisce i dubbi sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez: “Stiamo provando da anni, ma è difficile”

, noto per il suo legame con la celebre, ha recentemente affrontato le voci che circolano riguardo a una presuntadella moglie. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel marzo 2025, il 32enne ha chiarito la situazione, affermando che la coppia sta cercando di avere un bambino da, ma ha incontrato delle difficoltà. La smentita diDurante la conversazione con il quotidiano,ha dichiarato: “La mia paternità dovrà ancora aspettare”. Le speculazionidi, 35, si sono intensificate a causa di alcune immagini che la ritraevano con forme sospette. In particolare, laè stata vista alla sfilata di Laura Biagiotti durante la Milano Fashion Week, dove i suoi lineamenti hanno suscitato interrogativi.