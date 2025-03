Velvetgossip.it - Ignazio Moser chiarisce i dubbi sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez: “Stiamo cercando da anni”

, noto per il suo legame con, ha recentemente chiarito la situazione riguardante le voci di una possibiledella moglie. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il 12 marzo 2025, il 32enne ha affermato che, nonostante il loro desiderio di diventare genitori, il percorso verso la paternità si sta rivelando più complesso del previsto. Le dichiarazioni diDurante la conversazione,ha messo in evidenza che la sua paternità dovrà ancora attendere. Ha dichiarato: “La mia paternità dovrà ancora aspettare”, sottolineando che lui estannodi avere un bambino da. “Purtroppofacendo fatica a raggiungere il risultato”, ha aggiunto, evidenziando la delicatezza della situazione. La coppia, che desidera ardentemente un figlio, si trova ad affrontare sfide inaspettate in questo processo.