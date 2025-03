Velvetgossip.it - Ignazio Moser chiarisce i dubbi sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez: “Facciamo fatica”

ha recentemente affrontato le voci persistenti riguardanti una presuntadella moglie,. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel marzo 2025, il 32enne ha chiarito la situazione, affermando che la coppia sta affrontando difficoltà nel loro percorso verso la genitorialità.ha dichiarato: “La mia paternità dovrà ancora aspettare”, specificando che, nonostante i loro sforzi, non sono ancora riusciti a ottenere il risultato sperato.Le voci die le forme sospetteLe speculazioni su una possibiledi, 35 anni, sono iniziate a circolare dopo che la modella è stata vista con un aspetto che ha sollevato interrogativi. Durante la Milano Fashion Week, in particolare alla sfilata di Laura Biagiotti, e in vari post sui social, i fan hanno notato delle forme che hanno alimentato il gossip.