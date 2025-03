Velvetgossip.it - Ignazio Moser chiarisce i dubbi sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez dopo anni di tentativi

ha deciso di chiarire i recenti rumors riguardanti una presuntadella moglie,. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il 32enne ha affermato che la coppia sta cercando di diventare genitori da, ma ha anche sottolineato le difficoltà che stanno affrontando in questo percorso. “La mia paternità dovrà ancora aspettare”, ha dichiarato, smontando così le speculazioni che si erano diffuse negli ultimi tempi.Vocicicogna in arrivoLe vocicicogna in arrivo erano state alimentate dalle apparizioni pubbliche di, 35, che ha mostrato forme che hanno sollevato interrogativi. Durante la Milano Fashion Week, l’argentina ha partecipato a una sfilata di Laura Biagiotti, e successivamente ha pubblicato alcune foto sui social mentre promuoveva un modello sportivo della collezione di famiglia, Hinnominate.