Velvetgossip.it - Ignazio Moser chiarisce: “Con Cecilia stiamo cercando un figlio da anni”

, noto per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e per essere ildel celebre ciclista Francesco, ha recentemente affrontato le voci riguardanti una presunta gravidanza della moglie,Rodriguez. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il 32enne ha chiarito la situazione, smentendo le speculazioni che circolano da tempo. Il chiarimento diDurante la conversazione,ha affermato: “La mia paternità dovrà ancora aspettare”. Queste parole sono arrivate in un momento in cui le voci sulla gravidanza di, 35, si sono intensificate, in particolare dopo che la modella è stata vista con forme che hanno suscitato sospetti.ha spiegato che, nonostante i loro sforzi per diventare genitori, la coppia sta affrontando delle difficoltà.