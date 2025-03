Velvetgossip.it - Ignazio Moser chiarisce: “Con Cecilia stiamo cercando da anni, ma è difficile”

, il noto ciclista e personaggio televisivo, ha recentemente affrontato i persistenti pettegolezzi riguardanti una presunta gravidanza della moglie,Rodriguez. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il 32enne ha chiarito la sua posizione, affermando che la coppia stadi avere un bambino da, ma ha incontrato notevoli difficoltà.Le dichiarazioni diha dichiarato: “La mia paternità dovrà ancora aspettare”. Il suo commento è arrivato in risposta alle voci che si sono intensificate negli ultimi tempi, soprattutto dopo che la 35enneha mostrato alcune forme che hanno fatto pensare a una possibile gravidanza.ha sottolineato quanto sia importante per lui e per la moglie realizzare il sogno di diventare genitori, ma ha anche messo in evidenza che la situazione è molto delicata.