Anteprima24.it - Ieri in Campania: operaio travolto da un autotreno in retromarcia nel Casertano

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 20 marzo 2025. Avellino – Dalla indebita compensazione fiscale alla emissione di fatture inesistenti, ma anche peculato e false comunicazioni sociali. Comincia ad Avellino il processo di primo grado nei confronti di dieci imputati a vario titolo per i presunti corsi fantasma dell’Alto Calore. (LEGGI QUI)Benevento – Nell’ambito delle attività di controllo a tutela della sicurezza alimentare, con un’operazione congiunta dei militari del Nucleo CC Forestale di Montesarchio e del personale dell’ASL – dipartimento prevenzione igiene alimenti di origine animale di Benevento – si è determinata la chiusura di una macelleria nel territorio di Arpaise, in provincia di Benevento. (LEGGI QUI)Caserta – Incidente sul lavoro in un’azienda di trasporti di Maddaloni, nel, dove un 41enne, T.