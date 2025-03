Formiche.net - Ibm porta in giro per l’Italia l’Intelligenza Artificiale

Intelligenza, istruzioni per l’uso. Ha preso il via presso l’Università Luiss, l’evento Ibm AI experience on tour. Realizzato con la collaborazione con la stessa Luiss e di Red Hat, si tratta della prima tappa del 2025 di un ciclo di incontri sul territorio italiano volto a esplorare le ultime funzionalità e le potenzialità delanche di tipo generativo e agentico a supporto della produttività e dell’efficienza di aziende pubbliche e private. I responsabili delle imprese del territorio hanno in particolare avuto l’opportunità di ascoltare e testare, attraverso la testimonianza di rappresentanti istituzionali e di esperti, e la partecipazione a un tour esperienziale, come utilizzare al meglio watsonx, il portfolio di soluzioni di AI generativa di Ibm, progettato per il mondo business e basato su un approccio aperto, etico e responsabile.