I volenterosi Vertice operativo a Londra Starmer | l’accordo ci sarà

Per la Russia ci saranno "gravi conseguenze se dovesse violare qualsiasi accordo di pace", scandisce il premier britannico Keiral termine deldella Coalizione deia sostegno dell’Ucraina. Secondo il Guardian, ben 31 le delegazioni militari presenti a Northwood, Inghilterra (inclusa l’Italia). Il parto è assai travagliato: la nascente Multinational Force Ukraine (Mfu) – questo il nome della forza operativa anticipato dalla Bbc – avrebbe infatti lo scopo di "rassicurare" Kiev, non di condurre un’operazione di peacekeeping in senso stretto nelle ex aree contese. Questa, a grandi linee, è l’ipotesi che trapela. Con appena qualche dettaglio in più: 20mila uomini (meno dei 30mila inizalmente previsti) schierati non sui confini ma a protezione di città, porti e infrastrutture del Paese, con immaginabili garanzie per la difesa anti-aerea di Kiev e una task force navale sul Mar Nero.