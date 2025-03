Firenzetoday.it - I versi di Caramella attraverso l’arpa e la voce di Natangelo

L’incanto deidi Albertorivissuto come «poesia in canto». Mercoledì 26 marzo alle 16,30 nella Sala Pio VI della Certosa di Firenze (via della Certosa n. 1, Galluzzo) l’arpista, soprano e compositrice Antonellainterpreterà alcune poesie di, tratte dalle.