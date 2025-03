Ilrestodelcarlino.it - I treni della felicità: le storie: "Le porte di casa erano aperte Carluccio era come un fratello"

aveva due anni più di me, ma inlo accogliemmo subitoun", ricorda Remo Bagnoli, classe 1938, carpigiano. La sua era una famiglia contadina: "Nella nostraabitavamo tutti insieme, io, mio papà Gino, mia mamma Marcellina, i miei fratelli, ma anche le famiglie dei fratelli esorella del papà. Eravamo in 21 ma leanche per i ‘camarànt’ che non avevano", dice con gli occhi lucidi. E quando da Napoli nel 1947 arrivò quel ragazzino, ci fu posto anche per lui. Remo Bagnoli è stato testimone diretto dell’esperienza dei ‘’ che nell’immediato dopoguerra (grazie all’iniziativa del Partito Comunista e dell’Unione donne italiane) portò al Nord migliaia di bimbi del Sud che vivevano nella miseria totale. Furono accolti, sfamati, vestiti, andarono a scuola.