Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 21 marzo 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno The Voice Senior, su Canale 5 Le onde del passato. Guida aiTv della serata del 21Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 21? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.19 Il traditore. Nella Sicilia dei primi anni ’80 è in corso una guerra tra le cosche mafiose per il controllo sul traffico della droga. Il boss Tommaso Buscetta fugge in Brasile per nascondersi. Su Italia 1 dalle 21.23 Aftermath – In trappola. Eric Daniels, un veterano di guerra, rimane intrappolato con sua sorella sul Tobin Memorial Bridge, mentre un gruppo di ex rivoluzionari prende tutti in ostaggio.