Ilrestodelcarlino.it - I numeri dell’esagono. Undicimila residenti, tremila stalli interni e il 27% dei negozi è sfitto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il centro storico di Reggio Emilia sta vivendo una fase di forte crisi, testimoniata dai dati presentati al teatro Ariosto durante la presentazione del piano strategico di valorizzazione della città. Oggi gli abitanti dell’area sono circa 11 mila, la metà rispetto all’immediato dopoguerra. Un calo significativo che, unito al 27% disfitti all’interno, evidenzia le difficoltà di un centro sempre meno vissuto. Uno dei temi centrali dell’incontro è stato quello della sicurezza, intesa non solo come contrasto alla criminalità, ma anche come recupero sociale e urbano. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha sottolineato la necessità di un approccio integrato: "Non c’è politica più efficace sulla sicurezza di una vetrina accesa. Servono forze dell’ordine, telecamere e controlli, ma la chiave per un centro sicuro e vitale è farlo vivere con eventi e iniziative".