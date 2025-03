News.robadadonne.it - I motivi per cui Kate Middleton e William si sono trasferiti a Windsor, lasciando Londra

Perché i principi del Galles decisero di lasciaree l’appartamento 1A di Kensington Palace, nell’estate del 2022, per trasferirsi nel più piccolo Adelaide Cottage, a pochi passi dal castello di?A rivelarlo è stata la stessa, parlando con alcuni militari e le loro famiglie dopo la recente parata di San Patrizio, lo scorso 17 marzo. “Eravamo ama ci siamolì per avere più spazio verde – ha spiegato la principessa che, dopo le cure per il cancro, sta lentamente riprendendo i suoi impegni pubblici, praticamente bloccati per tutto il 2024 – È abbastanza vicino a, non troppo lontano”.si trova infatti a a circa un’ora da, e l’Adelaide Cottage è sicuramente anche una scelta migliore per garantire la privacy ai bambini, trattandosi di una residenza storica all’interno delGreat Park, che, essendo gestito privatamente, non consente l’accesso a estranei e curiosi, come accade per Kensington.