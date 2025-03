Nerdpool.it - I migliori annunci del Future Games Show, Primavera 2025

Leggi su Nerdpool.it

Il– Springcaseè stato ricco di nuovi trailer perinediti e titoli già in dirittura d’arrivo. Ecco una selezione dei giochi più interessanti presentati.Lost Rift è il nuovo survival in prima persona di People Can Fly. Presentato in anteprima in questo evento e ambientato in un arcipelago tropicale, questo gioco avrà componenti PvPvE in cooperativa. In uscita in accesso anticipato su Steam a fine.La remaster definitiva di System Shock 2 ha finalmente una data d’uscita, il 26 Giugno. Pensata per il 25° anniversario del titolo, questa versione del gioco avrà una grafica rinnovata in alta definizione e diversee di gameplay per renderlo più appetibile ai giorni nostri.Il metroidvania-soulslike Mandragora: Whispers of the Witch Tree, presentato ormai diversi anni fa, uscirà sulle principali piattaforme il prossimo 17 Aprile.