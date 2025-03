Linkiesta.it - I leader dell’Unione europea isolano Orbán sull’Ucraina, ma non sulla difesa

Nonostante i numerosi piatti sul tavolo dei, il secondo verticenel giro di un paio di settimane è durato un giorno solo e si è concluso nella giornata di ieri, giovedì 20 marzo. Doveva essere un summit dedicato principalmente alle questioni economiche. E lo è stato, nella misura in cui la discussione più lunga è stata quella sul futuro della competitività (scia dei rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta).Ma l’attualità internazionale ha sconvolto l’agenda dei Ventisette costringendoli a deliberare anche su altre questioni urgenti. Così, tra i vari temi affrontati, i capi di Stato e di governo hanno ripreso quelli su cui si era concentrato il vertice straordinario dello scorso 6 marzo, vale a dire sostegno all’Ucraina e.In quello che potrebbe diventare un trend, per la seconda volta di fila il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha deciso di tirare dritto aggirando l’opposizione di Viktor, ormai da tempo uscito allo scoperto come cavallo di Troia del Cremlino in Ue.