Liberoquotidiano.it - I grillini rubano voti al Pd, sondaggio: ecco la rimonta di Conte su Schlein, tutte le cifre

I primi due partiti in leggero calo. Stiamo parlando di Fratelli d'Italia e il Pd che, stando aldi Termometro politico, perderebbero qualche punto decimale. In particolare, la forza politica di Giorgia Meloni registra un -0,2 per cento, che la porta al 29,1. Non va meglio al Partito democratico. I dem di Ellysi piazzano al 22,1 per cento (-0,2). Nelle ultime settimane i dem hanno registrato qualche difficoltà a mantenere alto il livello dei consensi e probabilmente le divisioni interne sulla politica estera – esplose la settimana scorsa al Parlamento Ue – potrebbero scoraggiare ulteriormente gli elettori. Buone notizie, invece, per il Movimento 5 Stelle. Iarrivano all'11,7 per cento. Segue Forza Italia, con un +0,1 per cento che porta gli azzurri all'8,8 e un -0,2 che fa scendere la Lega all'8,6.