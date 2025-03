Quotidiano.net - I genitori di Saman . La madre piange in aula: "Sono morta anch’io"

"Non siamo stati noia uccidere nostra figlia". Shabbar Abbas, il padre, e Nazia Shaheen, la, si difendono. Lo fanno nella quarta udienza in Corte d’Assise d’Appello a Bologna. Uno dopo l’altro. Dichiarazioni spontanee condite dalle lacrime su quella tragica notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021, quando la 18enne di origini pakistane venne uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Entrambi condannati all’ergastolo in primo grado entrano inBachelet. Prima lui, poi lei, con Nazia che decide di parlare per la prima volta. Lo fa ripercorrendo tutta la giornata del 30 aprile. Partendo dal mattino, affiancata dall’inteprete, dichiarandosi depressa. Rivendica la voglia di vedere il figlio Ali Haider. E ricorda quella maledetta data. I baci alla figlia, la paura "che se ne andasse e tornasse in comunità, un evento che mi ha iniziato a far soffrire di attacchi di panico.