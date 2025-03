Lanazione.it - I fondi post-alluvione. L’altolà di Giani al ministro: "Prima le opere speciali"

di Francesco Ingardia "Conoscere per decidere, diceva Pietro Leopoldo.". Il governatore Eugenioscomoda pure il Granduca di Toscana. Il (suo) piccione viaggiatore, del resto, aveva un messaggio ben preciso da recapitare a Palazzo Chigi e aldella Protezione CIvile Nello Musumeci. Il quale aveva colto l’occasione dell’informativa alla Camera di mercoledì per "suggerire a Regione e Comune di Pisa di completare lo scolmatore dell’Arno per consentirgli così la portata stabilita nel progetto originario". "Ma lo scolmatore - replica- ha retto, funzionato e salvato Pisa. Quindi se ci sono delle risorse forse vanno concentrate laddove invece le cose richiedono degli interventi". A partire dalla Val di Sieve e dal Mugello, in ginocchio da giorni dopo la sesta ondata di maltempo in diciotto mesi.