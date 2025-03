Laspunta.it - I drogati tornano di nuovo nella Palazzina Q

Non è durata neanche tre giorni l’assenza deie degli sbandatiQ dell’Ospedale Spaziani di Frosinone.Ieri pomeriggio, duesono rientrati con i loro fardelli,Q e hanno ripreso possesso del 4 piano della struttura. L’ultimo piano quello meglio accessibile perché lì nel pomeriggio non ci va nessuno. Uno deimentre si riposa al 4 piano dellaEd hanno pensato bene di bivaccare e di drogarsi pure, come le foto testimoniano. Uno di questi avrebbe tra l’altro anche minacciato un operatore sanitario con una sorta di coltello.Sono intervenuti i carabinieri su richiesta del personale ma, al momento, sembra non essere stata sporta nessuna denuncia. Un altro drogatoResta la situazione incresciosa che può essere fermata solo con una denuncia da parte della Asl di Frosinone che consenta alle forze dell’ordine di allontanare definitivamente queste persone che di fatto creano disturbo e timore nel personale sanitario e nei cittadini che frequentano il 4 piano della