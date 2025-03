Ilgiorno.it - I comici di Zelig e Colorado. Risate benefiche al Villoresi

Leggi su Ilgiorno.it

Serata benefica al teatrocon idiCafé. È “Sissi sorride e aiuta“ la serata che vedrà ospiti Giovanni Cacioppo, Marco Della Noce, Mikolas e Francesco Rizzuto, domani alle 20.45 a Monza, invitati dall’Associazione Sissi, per raccogliere fondi destinati all’istituzione di una borsa di studio da 20mila euro per la ricerca oncologica all’Università Bicocca, dipartimento di Medicina e chirurgia di Monza. La serata in allegria a scopo benefico con iTv è giunta alla sesta edizione, sempre sold out. Ma per la prima volta l’associazione finanzia un ricercatore. "La borsa di studio e il relativo bando – sottolinea Gianbattista Pini, presidente dell’Associazione Sissi – si inserisce nel progetto Borse di studio ricerca e cura-Tumori di genere". Il bando è volto a incentivare avanzamenti della conoscenza dei meccanismi molecolari e dei fattori pridittivi di risposta e sopravvivenza delle pazienti con tumori alla mammella, all’ovaio e all’utero.