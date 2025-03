Lanazione.it - I cavalli scolpiti di Fiasella a Milano

Leggi su Lanazione.it

Battesimo milanese per le sculture di Roberto. Inaugura sabato 22 marzo alle 17, nelle sale della Fondazione Luciana Matalon in Foro Bonaparte 67, la personale dell’artista castelnovese dal titolo "No time No space". Quindici sculture in bronzo, ceramica, terre cotte e marmo e altrettanti dipinti, cinque dei quali di grandi dimensioni (2 metri per 1,50) realizzati con tecnica mista su tela. Organizzata da Enciclopedia d’Arte Italiane e curata dal critico d’arte Alberto Moioli, l’inaugurazione vedrà la presenza dell’artista, del curatore, del critico d’arte Lodovico Gierut e della presidente dell’Enciclopedia d’Arte Italiana Rita Ramella. Tema centrale dell’esposizione, com’è noto a chi conosce, è il cavallo interpretato dall’artista con linee morbide e tensioni dinamiche che emozionano per la loro potenza, grazia e libertà.