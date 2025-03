.com - I Bnkr44 tornano in radio con SPA Cabaret, in arrivo l’album Tocca il cielo

con il lead single SPA, nuovo estratto dalilriufficialmente con il lead single SPAvenerdì 21 marzo in streaming e in tutte le. Si tratta del nuovo estratto dalilin uscita il 4 aprile e disponibile ora per il pre-order in formato fisico e digitale.“SPAè una canzone che mette a contrasto l’atmosfera solare della musica con un testo più intimo, che riflette sulle scelte sbagliate fatte nella vita e sugli errori che si commettono crescendo. Dalle amicizie, all’amore, al lavoro, tutti questi sbagli si trasformano in paranoie che sembrano pioverci addosso e la vita sembra essere tutto il contrario di ciò che ci aspettavamo. Poi ci accorgiamo però che in realtà siamo noi a comportarci ancora come bambini, forse non ancora pronti a crescere e a prenderci la responsabilità delle nostre scelte” – raccontano i membri dei