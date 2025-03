Dilei.it - I Bnkr44 tornano con Spa cabaret, il nuovo singolo: testo e significato

Leggi su Dilei.it

Grande ritorno dei, che dopo essersi fatti conosce ed apprezzare nel corso di Sanremo 2024, continuano la loro avventura musicale con unbrano tra riflessioni e spensieratezza.Il titolo delè Spa: un brano che mixa sonorità tipiche del gruppo di Villanova con unintimo e riflessivo. Eccodella canzone. “Spa”,del brano deia far cantare con Spa, la nuova canzone in rotazione radiofonica dal 21 marzo 2025. Unche precede l’uscita dell’album Tocca il cielo e che riaccende una discografia fatta di melodie spensierate e testi che raccontano uno spaccato delle nuove generazioni. Anche nel caso di Spa, iscelgono di raccontare un momento spesso vissuto nel corso della vita giovanile: i momenti in cui si fanno scelte sbagliate che, però, servono a crescere.