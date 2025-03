Internews24.com - Hristov elogia Pio Esposito: «Mi piace molto, ha una struttura fisica impressionante»

di Redazionein una lunga intervista hato il compagno di squadra allo Spezia, Piodi proprietà dell’InterRaggiunto dai microfoni di Teleliguriasud, il difensore dello Spezia Petkoha parlato in manierapositiva di Pio. Il ragazzo è in prestito nel club spezzino ma è di proprietà dell’Inter; il giovane attaccante classe 2005 è protagonista di una stagionepositiva ed è tra l’altro il capocannoniere della Serie B con 14 gol finora. Uno dei motivi tra l’altro per cui il club nerazzurro lo ha già blindato proponendogli un contrato fino al 2030, per il giovane si preannuncia un’estate rovente perché dovrà capire se parteciperà al Mondiale per Club con l’Inter o agli Europei Under 21 con l’Italia. Di seguito le dichiarazioni di. PAROLE – «Mi, in allenamento ci mettiamo alla prova a vicenda.