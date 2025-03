Lidentita.it - Hot parade

Sale: Roberto Benigni. Meraviglia di tutte le meraviglie: ci voleva TeleMeloni (sic!) per riportare in prima serata il grande sermone dell’ineffabile Roberto Benigni. Una carrellata di luogocomunismo sull’Ue-migliore-dei-mondi-possibili che manco ai tempi della Divina Commedia letta come se fosse stata scritta da un iscritto al Pd. L’ultima fregnaccia: l’Ue sarebbe la cosa migliore fatta dall’uomo . HotL'Identità.