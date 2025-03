Lopinionista.it - HoneyBombs annunciano il loro nuovo album “There is an Elephant in the Room”

ROMA – La band romanaannuncia l’uscita del suo secondo, “is anin the”, disponibile dal 14 marzo in collaborazione con la Underground Symphony Records, sia in una elegante edizione digipack, sia in tutte le piattaforme di streaming. Con un mix esplosivo di melodie accattivanti, riff potenti e testi profondi, questopromette di essere una pietra miliare nella carriera della band. Dopo il successo deldi debutto, glihanno lavorato instancabilmente per creare un’esperienza musicale unica che catturerà l’attenzione di fan vecchi e nuovi.“is anin the” è una celebrazione della creatività e della passione che la band mette in ogni nota. L’racconta una storia di annientamento interno, dove la parte più profonda dell’anima grida forte all’individuo che ha cercato di silenziarla dall’esterno.