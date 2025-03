Sport.quotidiano.net - Hokkaido, sogni di gloria. Ora i playoff sono vicini

Modena 2Bologna 3 (16-25, 33-31, 16-25, 25-21, 13-15) : Gatti 9, Comparoni 7, Schianchi 6, Spina, Grue 4, Balatri 19, Menchetti (L1); Barbanti 1, Garello 3, Piccinini (L2), Vagnini 15, Balatri, Bonavolta 1. Non entrato: Azaz. All. Asta.BOLOGNA: Tassoni 3, Ronchi 18, Ricci Maccarini 24, Bernardis 15, Reccavallo 12, Bandieri 15, Chiella (L1); Serenari, Tito 1, Bigozzi 2. Non entrati: Sgarzi, Beneventi, Dalfiume. All. Guarneri. Arbitri: Simionato e Tritoni. Il derby è rossoblù: la rincorsa aipuò continuare. Lapassa al PalaPanini in un match da dentro o fuori e riscatta il ko dell’andata con i gialloblù. Non era scontro diretto, dato che Modena è squadra di centro classifica, ma quello che più contaugualmente i due punti aggiunti in questo turno infrasettimanale e il motivo è presto detto: la seconda della classe Villadoro era chiamata al turno di riposo e Bologna era obbligata a vincere per risalire a contatto con i rivali.