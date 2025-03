Juventusnews24.com - Hojlund Juve: il centravanti dello United piace ai bianconeri! Pronto il duello con quella big di Serie A che può offrire una contropartita tecnica: di chi si tratta!

di RedazionentusNews24, ildanese del Manchesterè sotto il torchio della: occhio alla concorrenza dibig italiana!Rasmusentra di prepotenza nel mirino del calciomercato. L’attaccante del Manchesterè un obiettivo sensibile dei, come riporta TBR Football. Su di lui, però, non ci sono solo i.Anche il Napoli vorrebbe puntare sull’attaccante danese. Per riportarlo in Italia, i partenopei potrebbero girare unagradita anche alla stessantus: parliamo di Victor Osimhen.Leggi suntusnews24.com