Ilfattoquotidiano.it - “Ho l’ADHD, nella mia vita sono stato Ufficiale di Marina, poi avvocato, chef e ho anche partecipato ai Mondiali di poker a Las Vegas”: Claudio Castrogiovanni si racconta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Cinque giorni prima del debutto avevo deciso di lasciare. Addio. Basta”.E poi?“Ho chiamato il mio agente per comunicargli la decisione, avevovalutato possibili penali: ero disposto a pagare, ma dovevo andarmene”.Perché?“Non mi sentivo all’altezza, avevo pure una febbre da stress”.E il suo agente?“Per fortuna non ha risposto”.Vabbè, l’avrebbe mandata a quel paese.“Non lo so, ero veramente convinto. Con il regista che aveva colto la crisi: ‘, vai a casa, prendi fiato’. Cosìuscito dal teatro e ho preso la metropolitana. Poi qualcosa è successo”.(ha debuttato a Roma, al teatro Brancaccio, con il musical “Prova a prendermi”. Lui è l’agente che rincorre il furbastro, lo insegue, lo conosce, lo capisce, lo rispetta. Lo arresta e gli offre una seconda chance.