News.robadadonne.it - “Ho avuto un tumore al polmone, non bisogna aver paura” le parole di Samuele Bersani

Leggi su News.robadadonne.it

Dopo una pausa forzata dovuta a una malattia definita “importante” lo scorso novembre sui social,è tornato in concerto a Milano proprio per recuperare cancellate all’epica. A sorpresa, il cantautore romagnolo, dopo le prime tre canzoni al teatro degli Arcimboli, ha spiegato il motivo di quell’allontanamento obbligato dalle scene: “Hounal”.Un annuncio fatto in diretta, pubblicamente, senza passare da comunicati o da uffici stampa, lui ai suoi spettatori, senza fronzoli, senza edulcorazioni. “Vedete, si pensa sempre che capiti a qualcun altro e quando parlo della malattia per cui ho dovuto interrompere il tour e mi ha toccato parlo di una di quelle gravi – ha detto – Ho ricevuto una quantità di appoggio di solidarietà e affetto enormi e vi devo una spiegazione.