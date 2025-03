Dailyshowmagazine.com - Henry Ruggeri ospite a Unplugged Playlist: fotografia, musica e realtà aumentata nella mostra “Pictures of You”

Nel nuovo episodio del podcastdi Periodico Daily, i microfoni si accendono per accogliere unspeciale:, fotografo ufficiale di Virgin Radio, racconta la nascita, le emozioni e l’innovazione tecnologica dietro laof You”, in programma a Milano il 22 e 23 marzo 2025.Ascolta ora il podcast per scoprire i retroscena del progetto realizzato in collaborazione con Massimo Cotto, grande penna del giornalismole italiano e co-ideatore dell’iniziativa, scomparso prematuramente ma rimasto cuore pulsante dell’esposizione.Unafotografica immersiva tra rock, storie eof You” raccoglie 50 fotografie di star internazionali dellarock, da Johnny Depp a David Bowie, dai Rammstein a Keith Richards, selezionate da un archivio di oltre 200 scatti.