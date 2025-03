Biccy.it - Helena Prestes eliminata alla semifinale del GF? Sussurri in casa

Nell’ultima puntata del Grande Fratello sono finiti in nomination Luca Giglio,e Chiara Cainelli, all’apparenza un televoto dal risultato quasi scontato, ma potrebbe non essere proprio così e qualcuno se n’è accorto. Lorenzo Spolverato ieri notte ha tranquillizzato Giglio dicendogli che non sarà lui ad uscire, ma la modella brasiliana e lo stesso ha fatto stamattina con Chiara, ma la gieffina non è sembrata convinta: “Se magari, ma non penso proprio che andrà come dici tu. Impossibile“.Si avvererà anche questa previsione di mago Lollo? Visto che in passato ha azzeccato quasi tutte le eliminazioni con precisione chirurgica, con tanto di tempistiche (come quando ha detto a Jago “entro due settimane sei fuori”), quindi potrebbe averci preso anche questa volta. Ma è davvero possibile che la protagonista di questa edizione esca contro il comodino supremo di quest’anno e una delle ancelle di Shaila Gatta? Vediamo cosa dicono i sondaggi e le strategie dei fandom (che frequentano il dark web).