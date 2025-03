Panorama.it - Harley-Davidson Euro Festival, sul palco anche Rag' n 'Bone Man

Pronti a partire? Allora, scaldate i motori. Destinazione Port Grimaud, nel Golfo di Saint-Tropez. La splendida località della Costa Azzurra ospiterà migliaia di motociclisti da ogni parte del globo. Ma non è un'occasione qualsiasi. Si tratta dell'. Un raduno iconico che ritorna dopo sette anni dall'ultima edizione. Una processione laica per celebrare la motocicletta immortale. Insomma, una vetrina sul mare. Capolavori di ingegneria e creatività si uniranno alle acque cristalline francesi. Dall'8 all'11 maggio non prendete impegni.perché le sorprese non mancano. Un ampio spazio sarà dedicato agli eventi musicali. Gli organizzatori promettono un "mix indimenticabile di artisti di fama mondiale", tra cui Rag 'n'Man. Voce profonda che ricorda il blues e imponente presenza scenica.