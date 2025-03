Latuafonte.com - Happy Face storia vera: significato nome, vittime, Melissa Moore oggi

Leggi su Latuafonte.com

Dal 21 marzo 2025 è disponibile su Paramount+. Si tratta di una serie TV che si basa su crimini davvero accaduti. Protagonista è il serial killer Keith Jesperson ed è proprio sua figlia a raccontare quanto accaduto. Infatti, stiamo parlando di un adattamento del podcastdiG.e della sua autobiografia Shattered Silence. In particolare, racconta il momento in cui la sua vita è stata sconvolta dopo aver scoperto che suo padre era il temutissimoKiller. La nuova serie TV si occupa di esplorare i vari dettagli di ciò che è accaduto davvero.tutta la: chi era Keith JespersonLeggi anche: The Residence finale spiegato: chi e perché Wynter è stato uccisoLeggi anche: U-571: trama completa,, come finisce e finale spiegatoLa serie TVsu Paramount+ è composta da otto episodi e vede Annaleigh Ashford nei panni die Dennis Quaid nelle vesti di Keith Hunter Jesperson.