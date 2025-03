Ilfattoquotidiano.it - Hamilton in pole nella gara sprint del Gp di Cina: “Felice e orgoglioso, non me lo aspettavo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il colpo che non ti aspetti. Lewisha conquistato laposition nelle qualifichedel Gp della, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha preceduto tutti con il tempo di 1’30?849 (nuovo record della pista). Accanto a lui scatterà Max Verstappen con la Red Bull, staccato 18 millesimi. In seconda fila Oscar Piastri con la McLaren, a 80 millesimi, e l’altra rossa di Charles Leclerc, quarto e staccato due decimi (+0?208). Solo sesto Lando Norris, vincitore della primadella stagione in Australia, subito davanti a Kimi Antonelli (l’altra Mercedes di George Russell è quinta). Completano la top ten Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin). Laè in programma domani alle 4 (ora italiana).