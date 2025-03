Tvplay.it - Guido Marilungo: “Cassano mi massacrava. L’Atalanta? Quando ho incontrato i Percassi ho capito una cosa”

Dai due gol all’esordio in Serie A, agli infortuni, fino al ritiro: ecco chi è oggi, che si racconta in un’intervista a TvPlayEra il gennaio del 2009 e, dopo aver dimostrato di essere un buon attaccante in Primavera, sigla una doppietta all’esordio in Serie A con la maglia della Sampdoria. Due gol al Palermo, che in qualche modo gli cambiano la vita.“All’esordio in Serie A feci due gol, non capii molto. Dopo la prima rete, entrai in un mondo che non mi sembrava vero. Fino ad una settimana prima giocavo in Primavera, con 50 spettatori – diceai microfoni di TvPlay – Non ricordomi dissero i compagni a fine partita. La primache pensai era abbracciare mio padre“.La sua carriera prosegue al Lecce in Serie B, dove contribuisce in gran parte alla promozione in Serie A con 13 marcature; poi il passaggio al, quindi Cesena, Lanciano, Empoli, Spezia e varie esperienze in Serie C.