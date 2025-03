Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, Venerdi 21 Marzo 2025

21sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "True Lies", celebre action-comedy diretta da James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Dietro il classico marito apatico si nasconde in realtà un audace agente segreto, coinvolto in missioni mozzafiato e inseguimenti spettacolari. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "Radioactive", con Rosamund Pike nei panni di Marie Curie. Il film racconta la straordinaria vita della scienziata, due volte premio Nobel, che ha cambiato il mondo con le sue scoperte, lottando contro i pregiudizi di una società maschile per affermarsi nel mondo della ricerca.