Lettera43.it - Guerra dell’informazione, l’Europa vuole riempire il vuoto Usa sfidando Cina e Russia

«La Deutsche Welle è un contrappeso indispensabile alla diffusione globale della disinformazione e dell’influenza autoritaria nello spazio informativo. Il ritiro degli Stati Uniti come sostenitori della libertà di stampa e dei media, attraverso per esempio la cessazione dei finanziamenti all’Usaid o ad agenzie come Usagm/Voice of America, sta creando unpericoloso in molti Paesi del mondo. Non dobbiamo lasciare che siano le forze autoritarie a colmare questa lacuna. Alla luce dell’attuale situazione politica globale, in particolare della disinformazione e delle fake news nello spazio informativo digitale controllato dagli Stati autoritari e dellaibrida della, la Deutsche Welle deve essere quindi rafforzata». Questa la nuova strategia della Dw, servizio informativo tedesco per l’estero, in una trentina di lingue, tra cui appunto il russo e il cinese, sovvenzionato dal governo: Berlino è preoccupata del fatto che, oltre a star perdendo di fatto lasul campo in Ucraina,possa perdere anche quella