Guastalla, rapinatore assalta il market Di Tutto

(Reggio Emilia), 21 marzo 2025 –solitario in azione, verso le 16,30 di oggi pomeriggio, ai danni delDi, situato in via Foscolo a, a ridosso degli argini maestri del Po, alle porte del centro storico. L’uomo, un giovane di corporatura magra e con volto reso irriconoscibile da cappuccio e collo del maglione, è entrato armato di pistola – non è chiaro se giocattolo o se in grado di sparare – e ha intimato alla cassiera, una 27enne di origine cinese residente nel Modenese, di consegnare il denaro che era nel registratore di cassa, per un ammontare di circa seicento euro. L’altra commessa, che era al bancone di fronte, si è accorta di quella situazione e si è avvicinata, ma si è fermata quando si è vista puntare contro la pistola. Il malvivente, arraffati i soldi, è poi uscito con calma verso l’esterno, mentre le testimoni dirette della rapina davano l’allarme al 112.