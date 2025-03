Nerdpool.it - GUARDA DOVE CAMMINI di Dario Sorgato: recensione

Leggi su Nerdpool.it

In libreria dal 28 febbraio,. Passi condivisi sui sentieri del possibile di, edito da Ediciclo Editore nella collana Ossigeno, è un inno alla magia del camminare.TramaCamminare può essere un gesto d’amore.lo sa. Da diversi anni ha messo a disposizione le sue capacità organizzative, la sua creatività e il suo tempo per organizzare viaggi a piedi con persone come lui che hanno disabilità sensoriali.ci sente poco e ci vede peggio, come dice lui, cercando di affrontare con umorismo le difficoltà della doppia disabilità. Incapace di lasciarsi fermare dai limiti fisici ha percorso i sentieri del mondo prima di fare del cammino uno strumento di inclusione sociale. In queste pagine ripercorre i passaggi che l’hanno portato a costruire una rete di relazioni e sentieri lungo tutta l’Italia,il cammino condiviso con chi vede poco o nulla diventa un modo per conoscere più da vicino la natura e i compagni di viaggio.