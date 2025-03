Gualtieri | Roma sta investendo 26 miliardi sull’acqua ma serve salto di qualità | INTERVISTA

Ildifforme.it - Gualtieri: “Roma sta investendo 2,6 miliardi sull’acqua, ma serve salto di qualità” | INTERVISTA

L'acqua è la risorsa vitale per eccellenza e l'amministrazione capitolina è pronta a mettere in atto investimenti e progetti che la salvaguardino e ne permettano un uso programmatico e finalizzato ad evitarne gli sprechi. Lo ha confermato il sindaco della Capitale, ospite al convegno della Camera "Acqua - Cura della risorsa e accesso universale", dove ha ricordato la lunga storia che legaall'acqua e ha annunciato gli impegni in visione del Forum Euromediterraneo dell'Acqua che si terrà nella Capitale il prossimo annoL'articolo: “sta2,6, madiproviene da Il Difforme.