Gualtieri e i soldi alla piazza amica la sua difesa fa acqua da tutte le parti | FdI lo inchioda

Non si sgonfia l’affaire, che ainvertire avrebbe riempito le prime pagini di tutti i giornali e le aperture dei telegiornali nazionali. Il centrodestra continua la sua campagna per fare luce suispesi dal Campidoglio (quindi dai romani ignari) per ladel 15 marzo promossa da Repubblica, accolta dal Nazareno al gran completo per salvare ‘il soldato Elly”. E soprattutto per mostrare un po’ di muscoli contro il governo Meloni e il dittatore Trump dietro lo scudo delle bandiere blu-stellate della Ue. Quei 270mila gentilmente ‘offerti’ dal Campidoglio (per l’allestimento del palco, l’impianto audio, la vigilanza, la pulizia della), attraverso la partecipata Zetema che si occupa di eventi culturali, sono finiti sul tavolo della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, presieduta dal consigliere di FdI, Federico Rocca.