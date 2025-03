Oasport.it - Griglia di partenza F1, Qualifiche Sprint GP Cina 2025: Hamilton in pole con la Ferrari! 4° Leclerc, Antonelli in quarta fila

Oggi, venerdì 21 marzo, sono andate in scena leQualifying del GP di, secondo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Shanghai si è dovuto subito entrare in clima time-attack, vista la presenza dellaRace, che è andata un po’ a scompaginare le carte nello schedule solito del week end del Circus.Un fine-settimana con delle incognite, considerando anche il nuovo asfalto che ha offerto un differente grip alle monoposto. Come detto, un format diverso dal momento che le squadra hanno potuto sfruttare solo una sessione di prove libere, che sarà l’unica nella tre-giorni cinese, proprio perché laha portato a questo mutamento di spartito.Per questo motivo si è assistito alleper la gara del sabato, in cui le scuderie hanno cercato di mettere insieme i dati per avere più riferimenti possibile per massimizzare la propria prestazione.