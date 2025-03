Secoloditalia.it - Greenpeace condannata a pagare 660 milioni a una società petrolifera. E ora rischia la chiusura

L’associazione ambientalistaè stata660di dollari allaEnergy Transfer che gestisce l’oleodotto Dakota Access, dopo che una giuria del North Dakota ha dichiarato l’associazione colpevole di diffamazione. Il caso riguardava il coinvolgimento dinelle contestazioni della tribù Sioux di Standing Rock contro la costruzione dell’oleodotto: tra il 2016 e il 2017, migliaia di contestatori giunsero a Cannonball in North Dakota per supportare la manifestazione.a risarcire unaLadi Dallas, che gestisce l’oleodotto per il trasferimento del greggio dal North Dakota all’Illinois, aveva accusatodi aver aizzato e incoraggiato le proteste per danneggiare le strutture.