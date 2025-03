Ilfoglio.it - Grazie, Gwyneth Paltrow

Auspicando che legga anche lei il Foglio, voglio cogliere l’occasione per ringraziare qui: non per la candela al profumo di vagina né per gli zoccoli pelosi da duecento dollari, bensì per avere allontanato dal set l’intimacy coordinator che doveva vigilare sulla scena di sesso fra lei e Timothée Chalamet. Durante le riprese di “Marty Supreme”, come per qualsiasi altra pellicola hollywoodiana, era infatti prevista la sorveglianza da parte di un garante della pudicizia e del rispetto reciproco, di modo tale che a fine giornata l’attrice non restasse traumatizzata dal nudo amoroso con l’attore né l’attore scioccato dall’amoroso nudo con l’attrice. Timothée Chalamet appartiene a una generazione animata da così tante buone intenzioni da restarne soffocata e rischiare di morire di etica, perciò non ha detto niente;, che invece ha cinquant’anni, ha preso in mano la situazione, ha chiesto al partner di fidarsi di lei, gli ha assicurato che lei si fidava di lui e ha invitato l’intimacy coordinator ad andare a farsi un giro.