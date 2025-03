Inter-news.it - Gravina, sei sicuro?: «Juventus modello da seguire, io convinto!»

Il presidente, parlando della, la ritiene una società dacomee riferimento. Insomma, le ultime gestione economiche e prettamente calcistiche inducono a pensare ad altro. Ma il presidente della Figc si ritiene– Oggi giornata torinese per il presidente della Figc Gabriele. Il numero uno della federazione ha parlato direttamente dal Teatro Concordia di Venaria Reale dove ha partecipato al Gran Galà “Golden Hearts. Parlando dellaha detto queste parole: «Laè e resta un: sono stato alla Continassa, il club ha fatto ulteriori miglioramenti alle strutture. Per lo stadio, per il femminile, per le infrastrutture, la Juve è dae sonoche se la giocherà fino alla fine: la Serie A è molto competitiva, tante squadre sono attrezzate».