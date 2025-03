Ilnapolista.it - Gravina: «Juventus malata grande malata del calcio italiano? No, è un modello ideale»

Leggi su Ilnapolista.it

Gabriele, presidente della Figc, si è concesso alla stampa a margine dell’evento organizzato per l’inizio dei lavori del Centro Tecnico Figc in Piemonte. Il numero uno federale – che quest’oggi è stato anche a Superga per omaggiare la memoria degli Invincibili – si è soffermato su numerosi argomenti, partendo dal tema più caldo del giorno: la sconfitta della Nazionale azzurra contro la Germania nella sfida valida per i quarti della Nations League.Le parole di GabrieleDi seguito l’intervento completo riportato dai colleghi di Tmw:«C’è amarezza e anche un po’ di dispiacere per il risultato, peccato per due ingenuità, ma c’è anche soddisfazione per la voglia e la determinazione dei nostri ragazzi che meritavano qualcosa in più».C’è possibilità di ribaltare la Germania?«La possibilità c’è sempre, ci dobbiamo credere.